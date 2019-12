Valanga su Dolomiti del Brenta: un’altra vittima nella giornata di ieri

Ancora una vittima di una valanga al Nord Italia: nella giornata di ieri un ragazzo di 28 anni è rimasto ucciso sulle Dolomiti del Brenta, in Trentino Alto Adige.

La massa di neve ha travolto quattro persone. Due di loro sono rimasti illesi, un altro è stato trasportato dall’elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento in leggero stato di ipotermia mentre per il giovane, originario di Tuenno, non c’è stato nulla da fare.

Nelle ore precedenti un’altra valanga, in Val Senales, aveva provocato la morte di una donna con la sua figlioletta e un’altra bimba.

A cura di Francesco Ladisa

