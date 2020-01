Elicottero precipita in Taiwan, 8 vittime

Un elicottero militare è precipitato nelle ultime ore a Taiwan. L’incidente ha provocato la morte di 8 persone, tra cui anche il capo dello stato maggiore, il generale Shen Yi-ming. Lo riferisce il ministero della Difesa taiwanese.

Secondo i media locali, delle 13 persone a bordo dell’UH-60M Black Hawk solo cinque si sono salvate. L’incidente, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto a pochi giorni dalle elezioni presidenziali dell’11 gennaio. In base all’ultimo bollettino fatto dal ministero della Difesa, l’elicottero è caduto sulle montagne del distretto di Wulai di New Taipei.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook