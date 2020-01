Meteo: alta pressione su tutta Italia ma che freddo! Gelate al nord

L’alta pressione delle Azzorre continua a sorvolare il Mediterraneo e continuerà a farlo, con molta probabilità, fino al week-end portando cieli spesso sereni e anche clima freddo in notturna. Scendono nettamente le possibilità di un’irruzione fredda e nevosa tra il fine settimana e l’Epifania (di questo ne parleremo in un altro articolo).

L’anticiclone presente sull’Italia è portatrice di belle giornate ma anche di clima molto freddo di notte e al primo mattino: questo a causa dell’irraggiamento notturno e dell’inversione termica, fenomeni che favoriscono un forte calo termico su valli e pianure. Eloquenti le minime di stamattina in pianura Padana, comprese tra 0 e -3°C. Non sono mancate forti brinate e anche gelate. Freddo anche sul resto d’Italia nella notte.

Previsioni meteo per oggi 2 gennaio 2019

Tempo stabile per tutta la giornata sullo Stivale. Poco o nulla da segnalare se non qualche addensamento sparso sulle regioni tirreniche, senza piogge. Clima fresco tra tarda mattina e pomeriggio, con massime non oltre i 12-14°C. Netto calo delle temperature stasera pressocchè ovunque, sin verso lo zero in pianura Padana.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook