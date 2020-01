Europa dei record: dal gelo estremo della Groenlandia al caldo anomalo in Scandinavia

Tra il gelo estremo e il caldo record: sembrano non esserci vie di mezzo sul Vecchio Continente in queste ultime settimane. È un dato di fatto che l’inverno sta latitando, e non poco, sull’Europa orientale a causa della notevole compattezza del vortice polare, come dimostrato dalle temperature eccezionalmente alte dai Balcani sino alla Scandinavia e addirittura a Mosca dove addirittura non vi è la presenza di neve al suolo.

È altresì vero che dall’altro lato dell’Europa, quella nord-occidentale il freddo ed il gelo dominano senza problemi e addirittura fanno registrare alcuni record sul territorio groenlandese.

Caldo anomalo sulla Scandinavia

La persistenza dell’anticiclone sul comparto scandinavo e l’arrivo di masse d’aria più calde dai quadranti meridionali hanno causato un notevole riscaldamento negli ultimi giorni. Il 2 gennaio 2020 è stata registrata una temperatura di ben +19°C nella città di Sunndalsøora, in Norvegia: si tratta della temperatura più alta mai registrata in tutta la Scandinavia nei mesi invernali. L’ultimo record di caldo invernale risaliva a al 1989 con i +17.9°C della città di Tafjord.

La causa di questo aumento eccezionale è da imputare ai venti di favonio, ma ovviamente non bisogna tralasciare la massa d’aria di partenza ben più calda del normale.

Dal caldo al gelo della Groenlandia

Se sull’Europa orientale si battono record di caldo, sulla Groenlandia invece la colonnina di mercurio sta letteralmente precipitando verso il basso come mai fatto prima d’ora. Sempre nella giornata del 2 gennaio 2020 è stata registrata una temperatura di ben -66°C al Summit Camp.

Si tratta della temperatura più bassa mai registrata in Groenlandia, e quasi una delle più basse mai registrate nell’emisfero boreale. Ricordiamo che il record ufficiale di freddo lo detiene Oymyakon, in Russia, che nel 1933 registrò -67,7°C.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook