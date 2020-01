Incendi in Australia: tornado di fuoco sull’isola dei canguri

L’Australia sta subendo una vera e propria emergenza ambientale a seguito dei vasti e numerosi incendi che da mesi attanagliano il territorio. Vi abbiamo parlato in questo articolo delle temperature estreme e della siccità interminabile, oltre che dei danni ingenti e le stragi di animali che le fiamme stanno causando nell’ultimo periodo.

Purtroppo la situazione ci metterà diverso tempo per tornare alla normalità a causa delle particolari anomalie termiche presenti nell’oceano Indiano. La temperatura superficiale dell’oceano Indiano orientale è nettamente più bassa rispetto al lato occidentale e questa situazione permette lo sviluppo di possenti anticicloni e l’assenza di precipitazioni. Per il ritorno delle piogge e dei temporali (tipici del periodo) bisognerà attendere il graduale riscaldamento dell’oceano Indiano orientale che avverrà nei prossimi due mesi.

Colpita anche l’isola dei canguri

Anche la meravigliosa isola dei Canguri, situata a sud dell’Australia, è stata colpita da gravi incendi. Diversi ettari di verde sono andati in cenere e anche molti animali hanno perso la vita nelle fiamme. Sull’isola è stato avvistato anche un tornado di fuoco, meglio noto come “firenado“. Si tratta di un fenomeno frequente in luoghi colpiti da vasti incendi e come sempre provoca molta paura tra gli abitanti che si ritrovano davanti ad un fenomeno del genere.

Un tornado di fuoco è caratterizzato da colonne di fiamme molto pericolose che si sviluppano quando la temperatura dell’aria al suolo diviene particolarmente alta ed è soggetta a forti raffiche di vento che convergono verso l’incendio : le fiamme vengono così gettate verso l’alto dove l’aria calda ha creato una forte corrente ascensionale (più o meno come avviene con i “dust devil”).

Il tornado di fuoco può raggiungere i 50 o 100 metri di altezza e durare alcuni minuti, ma ci sono stati casi in passato dove un firenado ha raggiunto addirittura 1 km di altezza e venti oltre i 160 km/h causando danni e incendi enormi.

