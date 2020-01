Dramma incendi in Australia: oltre 180 persone arrestate per incendio doloso

Continua la drammatica emergenza incendi in Australia, con conseguenze gravissime di cui vi abbiamo ampiamente parlato nel corso delle ultime settimane. Milioni sono gli animali vittime dei roghi, soprattutto nel Nuovo Galles del Sud (dove si trova Sydney), che è lo stato più colpito insieme allo stato di Victoria.

Intanto le autorità australiane hanno arrestato 183 persone con l’accusa di aver appiccato deliberatamente incendi boschivi negli ultimi mesi. Lo riferisce la Xinhua, ricordando che almeno 25 persone hanno perso la vita da settembre a causa degli incendi. Gli arresti sono stati effettuati in relazione a incendi dolosi appiccati nel Nuovo Galles del Sud, a Queensland, Victoria, nell’Australia Meridionale e in Tasmania.

In particolare, nel Nuovo Galles del Sud 183 persone sono state accusate di reati relativi agli incendi boschivi da novembre, mentre 24 sono state arrestate per aver provocato deliberatamente incendi. In Victoria, 43 sono le persone accusate di incendi dolosi nel 2019, mentre nel Queensland 101 persone sono state arrestate, il 70 per cento di loro è minorenne.

Una conferma che dietro a questo disastro non c’è solo il clima estremamente caldo e siccitoso ma vi è la mano scellerata dell’uomo.

A cura di Francesco Ladisa

