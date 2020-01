Emergenza siccità e incendi in Australia: 10.000 cammelli saranno abbattuti

La mano dell’uomo colpisce ancora: dopo i devastanti incendi che stanno colpendo le regioni orientali australiane (di natura dolosa) e milioni di animali morti, è appena stato ufficializzato il piano di abbattimento di diecimila cammelli selvatici.

Si prospetta una strage di cammelli in Australia per impedire loro di consumare acqua nelle regioni centro-orientali australiane, pesantemente provate dalla siccità estrema e dagli incendi. Diecimila esemplari saranno abbattuti da tiratori professionisti in elicottero e il tutto dovrebbe compiersi in circa cinque giorni.

L’ordine è stato diramato dal capo della comunità degli aborigeni di Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara dopo le lamentele della popolazione riguardo l’invasione dei cammelli nei propri territori e il drastico consumo di acqua. Tra le altre motivazioni del loro abbattimento vi è anche quella delle flatulenze che contribuirebbero al riscaldamento globale (concetto in un certo senso esatto ma totalmente inopportuno considerando l’esiguo numero di esemplari).

Una pratica non nuova in Australia

Purtroppo questa situazione non è una novità in Australia: nelle annate caratterizzate da forte siccità viene pianificato un programma che prevede l’abbattimento dei cammelli per la paura che possano prosciugare le riserve di acqua, sacre e preziose per le comunità aborigene.

A cura di Raffaele Laricchia

