Meteo: migliora al sud, clima freddo e nebbie al nord

La sferzata fredda dell’Epifania sta rapidamente abbandonando il Meridione grazie al ritorno dell’alta pressione delle Azzorre sul Mediterraneo. L’aria fredda continua a sorvolare l’Italia e per effetto dell’alta pressione viene schiacciata verso il suolo dove le temperature si mantengono piuttosto basse su tutta Italia. Eloquenti le minime di questa notte in pianura Padana, quasi ovunque sotto lo zero.

I cieli stamattina sono sereni su gran parte del centro-sud, mentre al nord e sull’alto Tirreno troviamo nebbie, anche fitte, e nubi medio-alte derivanti da un debolissimo nucleo fresco in discesa dalla Francia.

Previsioni per oggi 7 gennaio 2020

Tempo stabile su tutta Italia senza piogge. Qualche addensamento più compatto su Sardegna, Toscana, Lazio, mentre le nebbie potranno persistere per tutto il giorno in pianura Padana. Tra Lombardia, Veneto ed Emilia le temperature faticheranno a superare i 4-5°C a causa delle nebbie, mentre in serata potranno nuovamente scendere sotto lo zero con estrema facilità.

In serata il freddo sarà diffuso a causa delle inversioni termiche indotte dall’alta pressione.

A cura di Raffaele Laricchia

