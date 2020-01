Nebbie e gelo al nord: arrivano anche le galaverne

Ritorna la galaverna in pianura Padana, un fenomeno tipico e naturale per il Settentrione durante i mesi invernali ma quasi assente in questa prima parte della stagione fredda.

Grazie all’alta pressione ben distesa sull’Italia e alla contemporanea presenza di aria fredda proveniente dai Balcani, la colonnina di mercurio è scesa sensibilmente sulle vaste pianure del nord. Sia l’inversione termica, sia l’irraggiamento notturno, hanno permesso un forte calo della temperatura su tutta la pianura Padana nel corso dell’ultima notte, tanto da portare i termometri fino a -2/-3°C su molti centri abitati specie tra Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

Il forte calo delle temperature ha favorito la formazione delle nebbie da irraggiamento, dense e pesanti che riescono a persistere anche in pieno giorno mantenendo le temperature basse in pianura (mentre sui monti il clima è decisamente più mite). Difatti questa mattina se sulla pianura Padana emiliana si registravano temperature fino a -3°C, sul monte Cimone si toccavano i +6°C a 2000 metri di quota!

Galaverne in pianura Padana

La presenza della nebbia e contemporaneamente di temperature gelide, inferiori allo zero, ha permesso il fenomeno della galaverna, ovvero la nebbia che gela. In pratica le micro goccioline d’acqua presenti nella nebbia tendono a congelarsi a contatto con le superfici come cancelli, portoni, alberi, fili, pali della luce e automobili : il risultato finale è la formazione di aghi di ghiaccio su tantissime superfici, in grado di rendere il paesaggio polare e spettrale. Il fenomeno è in atto in diverse province del nord, specie tra Lombardia sud-orientale, basso Veneto ed Emilia Romagna. Le foto della galaverna da Punta Marina (RA), pubblicate da Emilia Romagna Meteo:

Nei prossimi giorni il fenomeno tenderà a ripresentarsi nelle ore notturne e all’alba grazie alla persistenza dell’alta pressione su tutta Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

