Ultim’ora: violenta scossa di terremoto a Porto Rico, si temono danni ingenti

Una serie di forti scosse di terremoto stanno colpendo nelle ultime ore l’isola caraibica di Porto Rico.

Poco fa, alle ore 9:24 italiane, si è verificata la scossa per il momento più intensa, di magnitudo 6.5 sulla scala Richter. Il terremoto ha avuto epicentro a pochi chilometri dalla costa meridionale dell’Isola di Porto Rico, a 14 km dalla località di Indios.

Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 10 km, è stato avvertito distintamente a Porto Rico e anche in buona parte della Repubblica Dominicana. Scene di panico si sono vissute in molte città, con residenti e turisti che hanno lasciato in massa abitazioni e hotel.

Nella giornata del 6 Gennaio un’altra scossa magnitudo 5.7 aveva già creato danni e causato black-out sull’Isola. Si teme adesso che questa scossa ben più intensa possa avere causato gravi danni.

Vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore.



A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook