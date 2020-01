Meteo: dominio dell’alta pressione, nebbie al nord e qualche nota instabile al sud

L’alta pressione continua imperterrita a dominare la scena europea ed in particolar modo quella del Mediterraneo. Non si tratta di una forte cupola anticiclonica, capace di veicolare masse d’aria miti nord africane verso l’Italia, bensì di un anticiclone abbastanza blando che ha il solo merito di rendere il tempo stabile e favorire le inversioni termiche notturne e anche la formazione delle nebbie.

Il tempo negli ultimi giorni si sta rivelando stabile quasi ovunque, ma è bene notare come le temperature non salgano in modo netto nelle ore diurne: le massime si assestano tra gli 8 e i 15°C, senza estremi rilevanti! Questo perchè continua ad infiltrarsi aria fredda dall’est che viene poi schiacciata verso il suolo dall’anticiclone.

Fa molto freddo di notte e all’alba specie su pianure e vallate, dove la colonnina di mercurio si porta agevolmente sotto lo zero.

La debole alta pressione ha permesso l’ingresso di una blanda perturbazione atlantica sin verso il Mediterraneo meridionale e il nord Africa. Si tratta di una depressione debole ma che potrebbe comunque generare qualche nota instabile all’estremo sud.

Previsioni per oggi 9 gennaio 2020

Giornata stabile su quasi tutta Italia. Nebbie persistenti in pianura Padana anche in pieno giorno, pronte a rinvigorirsi ulteriormente in serata al calar del Sole. Cieli sereni sul resto d’Italia eccezion fatta per Sicilia occidentale e Sardegna meridionale, dove potrebbe sopraggiungere qualche annuvolamento con qualche annesso piovasco intermittente.

A cura di Raffaele Laricchia

