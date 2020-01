Calabria, orrore a Marcellinara: lupo impiccato su un segnale stradale

Un episodio assolutamente orribile e vergognoso è avvenuto nel catanzarese, nella località di Marcellinara, nelle scorse ore. Un lupo è stato ritrovato senza vita, impiccato ad un segnale stradale alle porte del piccolo centro abitato calabrese.

Il gesto terribile si è consumato a pochi giorni dalla liberazione del lupo Arvo che finalmente può tornare a correre tra i boschi della Sila in totale libertà. L’immagine che vi mostriamo è stata pubblicata stamattina dalla pagina Facebook dell’Associazione “Qui e Ora Catanzaro”, la quale accusa il gesto orribile: “Chi vi punirà per tutto questo male? L’umanità ha fallito. Non abbiamo notizie in merito a questo atto atroce. Denunciamo denunciamo denunciamo“.

Ci troviamo davanti ad un gesto inspiegabile e totalmente privo di umanità e rispetto per la natura.

A cura di Raffaele Laricchia

