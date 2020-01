Devastanti alluvioni in Angola: 41 vittime e gravi danni

Una violenta ondata di maltempo ha colpito a inizio settimana l’Angola, paese dell’Africa meridionale.

Piogge torrenziali, inondazioni e frane hanno investito gran parte dello stato, provocando la morte di 41 persone. In particolare, l’ondata di maltempo ha distrutto 378 case e 12 chiese, causato gravi danni in oltre 2.000 case e danneggiato quattro ponti in dodici delle diciotto province del territorio angolano. Registrati anche black-out e interruzioni delle comunicazioni.

I funzionari hanno dichiarato che queste piogge arrivano dopo un anno di “siccità senza precedenti” nell’Angola meridionale, che ha causato la morte di oltre 30.000 capi di bestiame.

A cura di Francesco Ladisa

