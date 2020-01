Eclissi penombrale di Luna in atto: spettacolo in cielo oggi 10 gennaio 2020

Sarà meno evidente della solita eclissi lunare, ma comunque affascinante! Il nostro satellite ci sta regalando in questi minuti il primo spettacolo astronomico del 2020: si tratta dell’eclissi penombrale di Luna, la prima delle quattro attese quest’anno.

Alle 18.07 di oggi 10 gennaio 2020 la Luna è entrata nella penombra della Terra senza essere totalmente occultata dall’ombra come avviene durante l’eclissi totale o parziale. Cosa cambia ai nostri occhi? Semplicemente la Luna appare più sbiadita (leggermente più scura). L’apice dell’eclissi è atteso alle 20.10, mentre l’intero fenomeno terminerà alle 22.12 per una durata totale di circa 4 ore e 5 minuti. Dunque la Luna sarà ancora visibile ma con colori meno accesi del solito.

Per chi non ha la possibilità di assistere in diretta all’eclissi penombrale, è disponibile la diretta streaming del Virtual Telescope:



A cura di Raffaele Laricchia

