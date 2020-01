Meteo: risveglio gelido, fino a -4.5°C in pianura Padana, freddo anche al sud

L’alta pressione presente sull’Italia continua a portare i suoi più tipici effetti come nebbie, brinate e inversioni termiche degne di nota. Nella notte la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero su tante città del nord Italia e localmente anche al centro-sud, specie nelle conche e nelle vallate dove l’inversione termica riesce a manifestarsi meglio.

L’inversione termica è quel fenomeno, spesso notturno, che vede un calo delle temperature su pianure e vallate e contemporaneamente un aumento termico su colline e rilievi. Si tratta di un fenomeno tipico dell’alta pressione e crea importanti differenze termiche tra pianure e colline: sulle prime le temperature scendono anche sotto lo zero mentre oltre i 200-300 metri di altitudine la temperatura può salire anche oltre i 4-6°C.

Gran gelo al nord!

Nella notte i termometri hanno registrato valori inferiori allo zero su gran parte della pianura Padana, in particolar modo tra Emilia Romagna, bassa Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tra tutte spicca Poggio Renatico, nel ferrarese, con ben -4.5°C. A seguire troviamo Portogruaro, in Veneto, con ben -4.4°C. Estese sono brinate, gelate e anche galaverne grazie alla presenza costante delle nebbie.

Non mancano anche isolati episodi di “neve chimica” in prossimità dei grossi centri industriali di Emilia e Veneto. Gelo intenso nelle vallate alpine dove si scende anche sotto i -10°C.

Freddo anche al sud

L’inversione termica si è fatta sentita anche al centro-sud su pianure, conche, vallate e localmente anche sulle coste. La colonnina di mercurio è scesa sin verso lo zero sulle pianure pugliesi e nelle zone interne di Basilicata, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia. Nelle conche addirittura si registrano temperature fino a -5/-6°C (in valle d’Itria, in ciociaria e in Irpinia).

Previsioni per oggi 10 gennaio 2020

L’alta pressione, seppur con qualche difficoltà, continuerà a dominare la scena italiana. La giornata odierna sarà stabile quasi ovunque ad eccezione di locali piovaschi in arrivo sulla Liguria centro-orientale e la Toscana settentrionale. Si tratta di un debolissimo impulso proveniente dalla Francia che potrebbe “danneggiare” il tempo esclusivamente sull’alto Tirreno. Ma parliamo di piogge molto deboli e isolate. Qualche nube in più su Piemonte, Sardegna, Lazio e Campania ma senza fenomeni. Ancora nebbie persistenti in pianura Padana per tutta la giornata!

A cura di Raffaele Laricchia

