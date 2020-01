Sicilia: scossa di terremoto moderata a ovest di Catania, zona Ramacca

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 10 gennaio 2020, precisamente alle 03.24, sulla Sicilia orientale nell’entroterra catanese.

Secondo i dati dell’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato individuato a 10 km di profondità. Epicentro localizzato esattamente a 9 km a est di Ramacca e pochi chilometri a ovest dell’aeroporto di Sigonella.

La scossa è stata avvertita in maniera netta nell’area epicentrale, per pochi istanti con tremori e boati. Molte persone sono state svegliate dal sisma tra Ramacca e Catania ovest. La città etnea dista dall’epicentro circa 25 km.

Non ci sono danni a cose o persone.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Ramacca CT 9 10894 10894 Palagonia CT 10 16608 27502 Scordia CT 13 17095 44597 Militello in Val di Catania CT 15 7443 52040 Castel di Iudica CT 16 4625 56665 Mineo CT 18 5159 61824 Motta Sant’Anastasia CT 20 12116 73940 Catenanuova EN 20 4866 78806

