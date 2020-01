Violenta eruzione del vulcano Taal, nelle Filippine: le immagini impressionanti

Una violenta eruzione sta interessando in queste ore il vulcano Taal, sulla costa occidentale della grande isola di Luzon nella parte settentrionale dell’arcipelago delle Filippine.

Il vulcano ha espulso una colonna di cenere imponente (fino a 16 km di altezza) con tremori e scosse di terremoto avvertite nella zona. L’attività eruttiva ha indotto un’innalzamento del livello di allerta da 2 a 3.

L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (Phivolcs) ha fortemente raccomandato di evacuare la zona prossima al vulcano e in particolare i villaggi nelle città di Agoncillo e Laurel, nella provincia di Batangas. Da monitorare anche le condizioni del lago che circonda il vulcano, per il rischio di onde anomale innescate dalla violenta eruzione in atto.

Il vulcano Taal, a circa 100 chilometri a sud della capitale Manila, è un’attrazione turistica filippina ed è tra i vulcani più attivi della nazione.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.