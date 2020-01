Grave maltempo fra Pakistan e Afghanistan: oltre 80 morti

Una pesante ondata di maltempo si è abbattuta in questi ultimi giorni in Pakistan e Afghanistan, con inondazioni, frane e fortissime nevicate che hanno provocato danni ingenti e numerose vittime.

Come riporta il sito www.channelnewsasia.com, il maltempo ha provocato oltre 80 morti. Il bilancio, già drammatico, potrebbe ulteriormente aggravarsi con il passare delle ore. In Pakistan, almeno 42 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite, con alcune ancora disperse in vari incidenti, mentre altre 39 persone sono state uccise in Afghanistan, secondo i funzionari di entrambi i paesi.

Fra le aree più colpite il Kashmir pakistano, con 23 persone uccise e altre 10 disperse, ha dichiarato Nouman Raja, capo dell’autorità statale per la gestione dei disastri. Gravi danni e numerose vittime anche nella provincia del Balochistan.

In Afghanistan la neve ha provocato crolli in oltre 300 case. Le province più colpite sono quelle meridionali di Kandahar, Helmand, Zabul e Herat occidentale.



A cura di Francesco Ladisa

