Australia: dopo la devastazione degli incendi riesplode la vita

In Australia la situazione sta gradualmente tornando alla normalità dopo gli incendi terribili degli ultimi mesi, capace di mandare in cenere una superficie grande quanto il Belgio. Gli ultimi imponenti roghi sono stati spenti nelle ultime ore e fortunatamente anche dal lato meteorologico arrivano segnali incoraggianti, grazie al ritorno di piogge ed un clima più umido e fresco (soprattutto sui settori sud-orientali dell’Australia).

La devastazione che ha colpito l’Australia, tra le più brutali della storia sia per la flora che per la fauna, sta già vedendo la pronta risposta della natura. Dai tronchi bruciacchiati e dal terreno già fuoriescono i primi germogli e i primi ramoscelli, pronti a dar nuova vita in una distesa nera. Questa è anche una particolarità dell’Australia in quanto gran parte delle aree bruciate erano caratterizzate dalla presenza di eucalipto e del “bush”, ovvero un insieme di alberi bassi, erbe e arbusti simile alla macchia mediterranea. Questo genere di piante sono facilmente infiammabili e allo stesso tempo resistenti al fuoco tanto da poter “rinascere dalle ceneri” con grande facilità.

Discorso diverso per altre zone colpite dagli incendi, come le Blue Montains e le coste: qui troviamo altri tipi di arbusti e alberi, poco resistenti al fuoco e purtroppo in gran parte devastati. Qui la ricrescita sarà molto più lenta e difficoltosa.

A cura di Raffaele Laricchia

