Liguria: frana invade strada a Ventimiglia

Una frana si è verificata nella serata odierna in Liguria, nella località di Ventimiglia, in provincia di Imperia.

Il movimento franoso si è verificato in Corso Toscanini e ha provocato la caduta di terra e rocce che hanno invaso gran parte della carreggiata sottostante.

Al momento risulta chiusa al traffico la strada da e verso Latte, esattamente all’altezza di località Ville fino allo svincolo della galleria.

La frana non ha provocato per fortuna conseguenze a persone. In un primo momento si è ipotizzato di evacuare un’abitazione che si trova al di sotto del punto in cui si è verificata la frana, ma il provvedimento non si è reso necessario poiché la casa risulta attualmente vuota.

A cura di Francesco Ladisa

