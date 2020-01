Ondata di freddo e neve nel Medio Oriente, neve nel deserto tra Iraq e Arabia Saudita

Una forte ondata di freddo ha investito il Medio Oriente nel corso dell’ultimo week-end, tra 10 e 12 gennaio 2020. L’alta pressione ben distesa sul Mediterraneo e sull’Italia ha permesso la discesa di aria più fredda di origine artico-continentale verso il Medio Oriente e la penisola arabica, favorendo l’arrivo della neve a quote modeste.

La perturbazione fredda ha colpito principalmente Iraq e Arabia Saudita: le temperature sono crollate un po’ ovunque e la neve è scesa a quote collinari soprattutto sui settori più settentrionali. I monti Madian, nel nord-ovest dell’Arabia, si sono rivestiti di bianco sino a quote modeste.

La neve ha imbiancato anche vaste aree del deserto saudita e dell’Iraq: un fenomeno certamente non rarissimo per la zona ma comunque poco usuale. Cammelli e dromedari rivestiti di bianco rappresentano il simbolo di questa ondata di freddo nel Medio Oriente.

Incredibile video dall'Arabia Saudita, dove nevica su aree desertice #cms | #meteo #estero: incredibile video che ci arriva dall'Arabia Saudida dove da ieri nevica su aree desertiche.Credit: Arab Stormswww.centrometeosicilia.it Pubblicato da CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV su Domenica 12 gennaio 2020

In Italia ancora bel tempo?

L’alta pressione continuerà a sovrastare l’Italia fino a venerdì 17, dopodichè nel week-end potremmo assistere ad un graduale cambiamento del tempo grazie all’approssimarsi di una perturbazione atlantica. Insomma dopo tanto Sole e tanta nebbia potrebbe tornare un po’ di pioggia in pianura e un po’ di neve in montagna.

Gelo e neve sono ancora ben lontani dall’Italia e probabilmente occorrerà attendere la terza decade di gennaio per qualche speranza in più in tal senso.

A cura di Raffaele Laricchia

