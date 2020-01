Terremoto in tempo reale INGV: scosse di oggi 14 Gennaio 2020 (ultimi terremoti, orario)

Terremoto in tempo reale, INGV/ Prima metà di giornata quasi priva di scosse nel sottosuolo italiano. Registrata solo una lieve scossa in nottata a largo del Gargano. Altrove nulla da segnalare al momento.

Di seguito troverete l’elenco con tutte le scosse registrate in Italia oggi 14 gennaio 2020 con magnitudo superiore al 2.0 della scala richter (secondo lo schema “orario, epicentro e magnitudo“). In caso di eventi rilevanti o ben avvertiti ci saranno focus cliccabili con maggiori informazioni. Non saranno inserite le scosse strumentali, con magnitudo inferiore al 2.0 della scala richter, a meno di eventi estremamente superficiali e quindi avvertiti dalla popolazione.

***IL RIEPILOGO DI IERI È DISPONIBILE QUI***

TERREMOTO – ORARIO , COMUNE DELL’EPICENTRO E MAGNITUDO

– 01.46 (PUGLIA — COSTA GARGANICA) – M2.4

ultimo aggiornamento ore 10.30

A cura di Raffaele Laricchia

