Ultim’ora: scontro fra tre treni sulla metropolitana di Napoli, diversi feriti

Stando a una prima ricostruzione, il macchinista del secondo treno avrebbe perso il controllo del convoglio e, per motivi ancora da chiarire, avrebbe tamponato il treno che lo precedeva nella stazione. Un terzo convoglio avrebbe poi colpito i due già incidentati. Ancora non è stato possibile ricostruire in modo più preciso la dinamica, né identificare le cause oggettive dello scontro.