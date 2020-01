Filippine: morti tutti gli animali attorno al vulcano Taal, si teme nuova fortissima eruzione

L’eruzione del vulcano Taal avvenuta il 12 Gennaio ha devastato flora e fauna locali, provocando la morte di gran parte degli animali presenti nell’area circostante. A renderlo noto il National Disaster Risk Reduction and Management Council, sottolineando che sono già state evacuate circa 25mila persone residenti nelle città vicine al vulcano Laurel, Balete, Talisay, San Nicolas, Agoncillo, Alitagtag, Mataas na Kahoy, Lemery e le città di Tanauan and Lipa in Batangas.

“Siamo stati informati durante le perlustrazioni aeree che tutta la flora e la fauna vicino al vulcano era morta e quindi era inutile tornare per cercare di mettere in salvo gli animali”, ha dichiarato il portavoce Mark Timbal, all’emittente filippina Abc-Cbn News.

Quanto agli sfollati, al momento sono ospitati in 76 centri di accoglienza e il portavoce ha invitato la popolazione filippina a donare cibo e acqua. Una volta finita l’eruzione vulcanica, il governo filippino ha fatto sapere che non autorizzerà più alcuna costruzione sull’isola, ma aiuterà a ricostruire e ripopolare le comunità della provincia di Batangas.

Gli esperti ritengono possibile una nuova violenta eruzione nelle prossime ore o nei prossimi giorni, per tanto rimane alta l’allerta (attualmente di livello 4 su una scala che arriva a 5). E’ allerta anche a Manila, la capitale delle Filippine, che è stata raggiunta dalla cenere: qui le mascherine consigliate agli abitanti cominciano a scarseggiare. Uffici e scuole sono rimasti chiusi, mentre l’aeroporto è stato parzialmente riaperto.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook