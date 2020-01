Previsioni meteo: fine dell’alta pressione! Arriva un week-end carico di pioggia e neve!

Metà gennaio è trascorso senza sussulti invernali e neppure autunnali: l’alta pressione ha dominato in maniera incontrastata su tutto il Mediterraneo centro-occidentale sin dagli ultimi giorni del 2019 riuscendo ad inibire ogni genere di perturbazione atlantica. Il risultato è stato clamoroso sullo stivale: quasi nessuna pioggia e soprattutto nessuna nevicata in questa prima parte di gennaio volata via inesorabilmente tra Sole e nebbie.

Ne pagano le conseguenze soprattutto le nostre montagne, specie del centro-sud, dove la neve è davvero poco anche in alta quota. Pochino meglio sull’arco alpino grazie alle abbondanti nevicate di novembre e dicembre.

Fortunatamente la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni, come vedremo a breve.

Fine dell’alta pressione nel week-end!

L’anticiclone, ormai divenuto sub-tropicale stante lo spostamento della sua radice sul nord Africa, abbandonerà finalmente il Mediterraneo nel corso del week-end. La cupola anticiclone si muoverà verso ovest, ponendosi tra Spagna, Portogallo, Gran Bretagna e Atlantico orientale: l’Italia resterà così scoperta e una perturbazione artica ne approfitterà per fiondarsi sulle nostre teste portando un deciso guasto del tempo.

La perturbazione invaderà l’Italia tra sabato 18 e domenica 19: essa porterà con se un netto calo delle temperature da nord a sud, piogge e soprattutto preziose nevicate in montagna dalle Alpi all’Appennino meridionale generalmente oltre i 1000 metri di altitudine. Sull’arco alpino la neve scenderà sino a bassa quota, specie tra Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli: i fiocchi di neve potranno mostrarsi sin verso le colline tra sabato e le prime ore di domenica.

Più asciutto sul nord-ovest dove il peggioramento sarà fugace e blando tra venerdì sera e le prime ore di sabato: a seguire tornerà il Sole. Tanta instabilità invece al centro-sud tra sabato pomeriggio e domenica sera, con al seguito un rinforzo del vento.

Nulla di eccezionale, sia chiaro, ma quanto meno un po’ di pioggia ed un po’ di neve torneranno ad affacciarsi sulla nostra penisola.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook