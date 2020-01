Clima: 2019 secondo anno più caldo di sempre nel mondo, riscaldamento globale conclamato

Riscaldamento globale più chiaro ed evidente non potrebbe essere: secondo i dati formiti dalla NASA e dal NOAA il 2019 diventa ufficialmente il secondo anno più caldo di sempre da quando esistono le rivelazioni, ovvero dal 1880. È secondo solo al 2016, anno più caldo in assoluto sul globo terrestre.

L’anno appena conclusosi ha mostrato un’anomalia della temperatura media globale di +0.98°C rispetto alla media del 1951-1980. Ciò che ovviamente fa maggiormente riflettere è come la tendenza sia ad un generale riscaldamento del pianeta, dimostrato semplicemente dall’ultimo decennio che contiene tutti gli anni situati sul podio dei record di caldo.

Gli ultimi cinque anni sono stati infatti i più caldi degli ultimi 140 anni, e l’ultimo decennio è stato il più caldo di sempre. Altra considerazione interessante: ogni decennio a partire dall’inizio del 1900 è più caldo di quello precedente.

L’aumento globale delle temperature è stato determinato principalmente dall’aumento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera e altri gas serra prodotti dalle attività umane

Nel diagramma si notano le anomalie di temperatura annuali dal 1880 al 2019, rispetto alla media 1951-1980, secondo i dati registrati da: NASA, NOAA, dal gruppo di ricerca Berkeley Earth, dal Met Office Hadley Centre (Regno Unito) e dall’analisi Cowtan and Way. Sebbene ci siano lievi variazioni di anno in anno, tutti e cinque gli andamenti termici mostrano picchi in sincronia tra loro, Tutti evidenziano il riscaldamento degli ultimi decenni di ben 1°C rispetto a metà del 1900.



Le poche anomalie negative dell’ultimo quinquennio si concentrano principalmente in Antartide e nell’Oceano Atlantico settentrionale. Pesanti le anomalie termiche sull’artico, la Russia e la Groenlandia dove la temperatura è aumentata di diversi gradi rispetto alle medie, causando un impatto notevole sui ghiacci.

A cura di Raffaele Laricchia

