Previsioni meteo: il tempo MIGLIORA! Arrivano piogge e nevicate

Ve ne abbiamo parlato ieri ed ormai siamo ad un passo dalla piccola svolta del week-end, quando una perturbazione riuscirà a portare un miglioramento delle condizioni del tempo su tante regioni italiane, soprattutto quelle del nord. Sia chiaro, il termine “miglioramento” non è un errore, ma è stato utilizzato di proposito proprio per far capire quanto estrema e insana sia questa prolungata stabilità sulla nostra penisola.

Dopo oltre tre settimane di stabilità, assenza di piogge e tanta nebbia il nord Italia tornerà ad assaporare la pioggia, vera assente di questo inizio di 2020 assieme alla neve. Quest’ultima tornerà a far visita alle nostre montagne, ormai quasi totalmente prive di bianco sotto i 1800-2000 metri di altitudine. Tutto questo non è assolutamente normale nel cuore dell’inverno, quando neve e pioggia dovrebbero essere gli elementi meteorologici principali. Da inizio anno sulle nostre pagine si notano solo discussioni su alte pressioni, nubi basse, nebbie e freddo notturno… nulla di più!

Non è tutto… la pioggia attesa nel week-end al nord avrà l’arduo compito di spazzar via lo strato di smog e inquinanti che aleggia su tutta la pianura Padana, dal Piemonte alla Romagna e al Veneto.

Gli altissimi livelli di inquinamento stanno rendendo l’aria davvero malsana in tutti i grandi centri urbani del nord: a destar maggior preoccupazione è l’alta concentrazione di PM10, addirittura superiori ai 100 µg/m3 in numerose città tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. La perturbazione del week-end, con piogge e vento, riuscirà finalmente a dissipare smog e inquinanti concentrati al suolo.

Perturbazione in arrivo, dove pioverà?

Sebbene ci siano ancora delle incertezze riguardo l’esatto ingresso della perturbazione, è ormai chiaro la pioggia tornerà a far visita a numerose regioni. Le maggiori indiziate sono Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana: su queste regioni l’ombrello sarà necessario abbastanza spesso tra venerdì sera, sabato e domenica mattina.

Piogge più sparse e deboli sono attese in Piemonte (tra venerdì sera e sabato mattina), Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Sardegna, Puglia, Molise e Basilicata (tra sabato pomeriggio e domenica). La neve tornerà sulle Alpi oltre i 500-600 metri di altitudine e sull’Appennino (600-700 metri su quello settentrionale, oltre i 1000 metri altrove). Finalmente i nostri rilievi torneranno a tingersi di bianco, seppur senza accumuli molto rilevanti (parliamo di 10-30 cm di neve fresca).

A cura di Raffaele Laricchia

