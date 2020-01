Perturbazione arrivata, piove sul nord-ovest! Maltempo in spostamento

Come ampiamente preannunciato il maltempo (o da un altro punto di vista un “miglioramento”) è giunto a destinazione. Una perturbazione nord atlantica ha attraversato la Francia e si è diretta sulle regioni nord-occidentali dove proprio in questi minuti sta dispensando piogge e anche neve in montagna.

Come appare evidente dal radar della Protezione Civile piove localmente anche in maniera più che moderata, su Liguria, Piemonte, pavese, milanese e da pochi minuti anche sul piacentino. Piogge deboli in Valle d’Aosta, mentre la neve scende generalmente oltre 1000 metri.

Maltempo anche sul resto d’Italia entro il week-end

La perturbazione si muoverà gradualmente verso est e verso sud-est nel corso della notte e della giornata di sabato.

Le piogge dunque raggiungeranno nelle prossime ore 2-8 ore anche Emilia Romagna, Lombardia centro-orientale, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana.

Entro domani mattina i fenomeni saranno totalmente esauriti sul nord-ovest mentre continueranno ad interessare nord-est e regioni centrali (specie Toscana e Marche).

Entro domani sera la perturbazione approccerà le regioni del sud, grossomodo Campania, Puglia settentrionale e Calabria tirrenica dove arriveranno deboli piogge.

La giornata di domenica riserverà ancora qualche nota instabile al centro-sud, mentre avanzerà il miglioramento su tutto il nord.

Insomma ombrelli a portata di mano su tante regioni nel corso del fine settimana dopo tanta siccità e tanto bel tempo. Ne gioveranno le montagne dalle Alpi all’Appennino meridionale dove cadrà qualche centimetro di neve fresca.

A cura di Raffaele Laricchia

