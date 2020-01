Forte maltempo in Liguria: frana investe strada a Bogliasco

Una fronte perturbato a carattere temporalesco ha investito dalla serata di ieri la Liguria e la provincia di Genova, creando diversi danni.

Un nubifragio ha provocato allagamenti e frane in diverse zone del genovese: in via San Bernardo, strada che da Bogliasco porta ai campi di allenamento della Sampdoria, un masso è caduto ostruendo la via. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici con le ruspe per rimuovere il materiale franato.

Nella notte si è innalzato rapidamente il livello del torrente Recco, inducendo all’evacuazione di due famiglie ad Avegno. Le persone sono state fatte rientrare nei rispettivi appartamenti dopo alcune ore. In A12, invece, si segnalano allagamenti tra Recco e Genova Nervi.

A cura di Francesco Ladisa

