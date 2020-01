Maltempo: è tornata la neve in Appennino, fiocchi in collina al nord

Dopo un inizio d’anno a dir poco disastroso per i nostri monti, letteralmente a secco di neve soprattutto lungo l’Appennino, l’inverno è tornato a fare l’inverno seppur a singhiozzi. L’anticiclone si è momentaneamente fatto da parte (tornerà ancor più forte la prossima settimana) permettendo l’ingresso di una perturbazione nord-atlantica carica di piogge e nevicate.

Nulla di eccezionale, sia chiaro, anzi ci troviamo davanti ad una perturbazione simil-autunnale che sta favorendo nevicate solo in montagna e occasionalmente in collina (al nord), ricordando che ci troviamo nel cuore di gennaio.

Sicuramente si tratta di un episodio molto atteso: le piogge stanno spazzando via parte della cappa di smog e inquinanti che si era ben radicata sulla pianura Padana, mentre la neve (con accumuli irrisori) sta imbiancando i monti che sino a ieri erano privi di bianco.

Nevica su Alpi e Appennini, fino in collina al nord

I fiocchi di neve stanno cadendo da stamattina su tutto l’arco alpino centro-orientale sin verso i 500-600 metri di altitudine. Stessa situazione anche sull’Appennino settentrionale tra Toscane ed Emilia, dove nevica fino a 600 metri. Imbiancato il monte Cimone con diversi centimetri di neve.

Dalla tarda mattina sta nevicando sull’Appennino centrale (anche a Ovindoli, Roccaraso e sul Gran Sasso) sin verso la Campania oltre i 1000 metri di quota e continuerà fino al termine della giornata.

Ovindoli (AQ):

Gli accumuli non sono eccezionali: al momento parliamo di lievi accumuli non superiori ai 10-15 cm, ma entro il termine della fase perturbata non escludiamo accumuli localmente superiori ai 20-25 cm oltre i 1600/1800 metri.

A cura di Raffaele Laricchia

