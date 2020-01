Meteo: perturbazione con piogge e nevicate al centro-nord, maltempo verso sud

La perturbazione nord atlantica ampiamente prevista nei giorni scorsi è giunta a destinazione e ha interrotto la lunga fase stabile che attanagliava l’Italia dal termine del 2019. La pioggia è tornata a bagnare le regioni del centro-nord, spazzando via la cappa di smog e inquinanti che si era ben radicata soprattutto sulle pianure. La neve è tornata ad imbiancare i monti sino a quote collinari al nord, dopo un lungo periodo di siccità.

La perturbazione sta attraversando l’Italia e sta interessando principalmente le regioni centrali e del nord-est: tuttavia si tratta di un passaggio abbastanza fugace e già nelle prossime ore si muoverà verso sud favorendo un miglioramento a partire dal nord-ovest. Non mancano i disagi a causa delle piogge, localmente risultate intense specie in Liguria.

Previsioni meteo prossime ore

La giornata di oggi, 18 gennaio 2020, proseguirà all’insegna del tempo perturbato su gran parte del nord-est (specie su basso Veneto ed Emilia Romagna), sul centro Italia (specie su Marche, Lazio e Abruzzo) e dal pomeriggio anche al sud.

Le piogge, deboli e sparse, interesseranno anche Campania, Basilicata, Puglia centro-settentrionale e Calabria tirrenica. Più asciutto sui settori ionici, Sicilia e Sardegna.

Tempo in graduale miglioramento sul nord-ovest.

La neve scenderà sulle Alpi nord-orientali fino a quote collinari, mentre sull’Appennino i fiocchi di neve scenderanno oltre i 1000 metri di altitudine, eccezion fatta per l’Emilia dove potranno fare la loro comparsa anche in collina. Gli accumuli in montagna non andranno oltre i 10-20 cm.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Alta pressione ancora più forte la prossima settimana! Leggi qui >>>

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!



A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook