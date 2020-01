Albania: due intense scosse di terremoto, i dati EMSC

Una doppia intensa scossa di terremoto si è verificata oggi in Albania. Alle 13:38 è stata registrata una scossa di magnitudo 4.4 sulla scala Richter con epicentro nel distretto di Diber; pochi minuti più tardi, alle 13:52 è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4.3 nel medesimo epicentro.

Entrambe le scosse sono state avvertite distintamente dalla popolazione, in un raggio di almeno 150/200 km. Il terremoto è stato percepito nella vicina Macedonia del Nord, in Kosovo e gran parte dell’Albania, ma le onde sismiche non hanno raggiunto la nostra penisola e la vicina Puglia.

Attualmente non si segnalano danni a cose o persone.

Ecco la mappa con l’area interessata dal terremoto.



A cura di Francesco Ladisa

