Piemonte: scossa di terremoto avvertita tra Cuneo e Asti, oggi 19 gennaio 2020

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita in Piemonte, esattamente tra cuneese e astigiano, nella mattinata di oggi 19 gennaio 2020 precisamente alle 06.22.

Stando ai dati giunti dall’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.1 sulla scala richter, mentre l’epicentro è stato localizzato nei pressi di Neive, circa 5 km a nord-est di Alba, nel cuneese. Ipocentro localizzato a circa 12 km di profondità.

La scossa è stata avvertita nettamente, per pochi istanti, con tremori e boati. Molte persone sono state svegliate dal sisma nell’area epicentrale, tra Alba, Treiso, Mango, Bra e anche ad Asti. Tremori su buona parte del cuneese orientale, mentre su Cuneo città non è stato avvertito nulla stando alle segnalazioni.

Non ci sono danni a cose o persone.



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Neive CN 2 3405 3405 Barbaresco CN 2 658 4063 Neviglie CN 3 382 4445 Treiso CN 3 820 5265 Coazzolo AT 4 302 5567 Trezzo Tinella CN 4 331 5898 Alba CN 5 31437 37335 Mango CN 5 1308 38643 Guarene CN 6 3596 42239 Castagnole delle Lanze AT 6 3798 46037 Magliano Alfieri CN 6 2153 48190 Castagnito CN 7 2163 50353 Castiglione Tinella CN 7 895 51248 Camo CN 8 201 51449 Castellinaldo d’Alba CN 9 938 52387 Priocca CN 9 2017 54404 Diano d’Alba CN 9 3570 57974 Cossano Belbo CN 9 958 58932 Vezza d’Alba CN 10 2287 61219 Piobesi d’Alba CN 10 1288 62507 Benevello CN 10 474 62981 Govone CN 10 2203 65184 Rodello CN 10 980 66164 Costigliole d’Asti AT 10 5914 72078 Calosso AT 10 1279 73357 Santo Stefano Belbo CN 11 3984 77341 Roddi CN 11 1607 78948 Rocchetta Belbo CN 11 167 79115 Borgomale CN 11 381 79496 Corneliano d’Alba CN 11 2118 81614 Montelupo Albese CN 11 529 82143 Grinzane Cavour CN 11 1995 84138 San Martino Alfieri AT 11 666 84804 Canale CN 12 5686 90490 Lequio Berria CN 12 487 90977 Monticello d’Alba CN 13 2292 93269 Castino CN 13 483 93752 Bosia CN 13 177 93929 Santa Vittoria d’Alba CN 13 2795 96724 Vesime AT 13 622 97346 San Damiano d’Asti AT 14 8315 105661 Loazzolo AT 14 359 106020 Albaretto della Torre CN 14 242 106262 Cessole AT 14 403 106665 Castiglione Falletto CN 14 700 107365 Verduno CN 14 588 107953 Isola d’Asti AT 14 2071 110024 Serralunga d’Alba CN 14 564 110588 Sinio CN 14 522 111110 Cisterna d’Asti AT 14 1245 112355 Agliano Terme AT 15 1642 113997 Antignano AT 15 974 114971 Arguello CN 15 199 115170 Canelli AT 15 10485 125655 Moasca AT 15 494 126149 Santo Stefano Roero CN 15 1390 127539 Montaldo Roero CN 15 844 128383 Monteu Roero CN 15 1634 130017 Baldissero d’Alba CN 15 1069 131086 Montà CN 15 4733 135819 Sommariva Perno CN 16 2797 138616 Cerretto Langhe CN 16 442 139058 La Morra CN 16 2724 141782 Celle Enomondo AT 16 484 142266 Perletto CN 16 292 142558 Cravanzana CN 16 411 142969 San Marzano Oliveto AT 16 1047 144016 Montegrosso d’Asti AT 16 2344 146360 San Giorgio Scarampi AT 16 122 146482 Cassinasco AT 16 611 147093 Bubbio AT 16 893 147986 Revigliasco d’Asti AT 17 767 148753 Cortemilia CN 17 2331 151084 Pocapaglia CN 17 3339 154423 Castelnuovo Calcea AT 17 759 155182 Vigliano d’Asti AT 17 835 156017 Roddino CN 17 400 156417 Barolo CN 17 740 157157 Mongardino AT 18 921 158078 Serravalle Langhe CN 18 315 158393 Torre Bormida CN 18 200 158593 Montaldo Scarampi AT 18 755 159348 Cissone CN 18 85 159433 Monforte d’Alba CN 18 2056 161489 Olmo Gentile AT 19 80 161569 Calamandrana AT 19 1761 163330 Mombercelli AT 19 2259 165589 Feisoglio CN 19 316 165905 Tigliole AT 19 1699 167604 Roccaverano AT 19 399 168003 Ferrere AT 19 1608 169611 Monastero Bormida AT 19 931 170542 Bra CN 19 29737 200279 Rocchetta Palafea AT 20 338 200617 Sessame AT 20 271 200888 Novello CN 20 987 201875 Bergolo CN 20 71 201946

A cura di Raffaele Laricchia

