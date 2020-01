Previsioni meteo: alta pressione e forte aumento termico, continua il Gennaio anomalo

Aria più fredda proveniente da Nord, associata a della instabilità, sta affluendo in queste ore sul bacino del Mediterraneo, ma come vi abbiamo descritto in un precedente articolo, si tratta di una parentesi che lascerà presto spazio ad un ritorno dell’alta pressione e di aria più mite.

Nei prossimi giorni si configurerà infatti una vastissima area di alta pressione che si estenderà lungo i paralleli dall’Oceano Atlantico fino all’Italia e all’area balcanica. La profonda area di bassa pressione che si isolerà sulla Spagna conferirà una matrice sub-tropicale a questo anticiclone sulla nostra penisola e in particolar modo sull’Italia centro-meridionale, dove affluirà aria molto mite per il periodo a tutte le quote.

L’aumento termico si riscontrerà nelle giornate di Mercoledì/Giovedì, con l’arrivo di isoterme ad 850 hpa (circa 1500 metri di quota) attorno a 10-11 gradi sulle due Isole Maggiori e 7-8 gradi al Sud: le temperature al suolo potranno toccare quindi agevolmente i 15-16 gradi durante le ore centrali, con picchi anche di 17-18 gradi, in particolar modo su Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.

L’alta pressione e il tempo prevalentemente sereno favoriranno però una inversione termica che manterrà piuttosto basse le temperature minime. Quindi freddo e umido di notte e al mattino presto, mite di giorno. Situazione simile anche al centro-nord, dove aria più fresca in quota, foschie e nebbie limiteranno comunque l’aumento termico che riscontreremo invece al Sud Italia.

Sole prevalente e clima piuttosto mite caratterizzeranno anche la giornata di Venerdì, mentre un peggioramento del tempo (probabilmente veloce) potrebbe affacciarsi nel corso di Sabato 25, con piogge soprattutto al centro e regioni tirreniche, ed una leggera flessione termica nei valori massimi.

Non si scorge però neanche a lungo termine (fine mese) un episodio invernale degno di nota: è ormai estremamente probabile che Gennaio risulterà un mese “caldo” e con pochissime piogge. L’ennesima anomalia di questa stagione.

A cura di Francesco Ladisa

