Non c’è pace per l’Australia: devastanti grandinate si abbattono nel Nuovo Galles del Sud, danni e feriti

Non c’è pace per il l’Australia ed il Nuovo Galles del Sud, stato nel sud-est australiano martoriato nelle ultime settimane dagli incendi, dove ieri si sono abbattuti violentissimi temporali con grandinate, piogge intense e forti venti.

Il maltempo ha portato molti danni lungo la costa orientale, interessando la periferia di Sydney e l’area di Canberra (nel Territorio della Capitale Australiana), dove si è verificata una grandinata devastante, con chicchi di ghiaccio grossi anche 6-7 centimetri. Decine di auto sono state distrutte, vetri e finestre andati in frantumi e tanti alberi crollati. Raffiche di vento fino a 116 km/h sono state registrate all’aeroporto di Canberra.

Due persone sono rimaste ferite in seguito alla caduta di un fulmine che li ha procurato lievi lesioni.

Anche nel sud-est del Queensland forti temporali hanno creato danni: 20.000 case e attività commerciali sono rimaste prive di energia elettrica. Il forte maltempo ha colpito anche il Victoria e la città di Melbourne.

Chaos outside offices in the Parli triangle. Insurance company hotlines will be buzzing. @abccanberra pic.twitter.com/fqoEYKj8dA

— Tom Maddocks (@MaddocksThomas) 20 gennaio 2020