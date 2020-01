Meteo: alta pressione da record su Italia ed Europa centrale, superati i 1050 hpa

La particolare disposizione delle figure bariche su grande scala, nell’emisfero boreale, ha portato alla formazione di un vastissimo e forte anticiclone sul Vecchio Continente, come poche volte è accaduto in passato.

L’alta pressione è la figura predominante, quantomeno nel Mediterraneo e sull’Europa centrale, di questo mese di gennaio. Tuttavia proprio negli ultimi due giorni la pressione è aumentata ulteriormente tanto da far cadere diversi record tra Inghilterra, Francia, Germania, Svizzera, Austria e Italia.

Tra domenica e oggi la pressione ha superato i 1050 hpa sull’Inghilterra, mentre si è portata molto vicina a tale valore su tutta l’Europa centrale e sul nord Italia. Localmente si registrano picchi di 1052 hpa nelle vallate alpine e in Germania. Si tratta di un anticiclone dinamico di origine oceanica, proveniente dall’Atlantico: questo genere di anticiclone raramente raggiunge valori di pressione molto elevati. Cosa ha spinto la pressione così in alto? Le cause potrebbero essere principalmente due:

– la MJO (Madden Julian Oscillation): rappresenta l’attività convettiva tropicale tra oceano Indiano e Pacifico. Questo indice è in grado di rinforzare o indebolire gli anticicloni nell’oceano Atlantico. In questo caso ha influito sul repentino aumento della pressione.

– forte accelerazione della corrente a getto sul nord Atlantico, causato a sua volta dal rinforzo del vortice polare. Il rinforzo della corrente a getto ha favorito un ulteriore approfondimento del ciclone islandese ed un conseguente rinforzo dell’alta pressione oceanica sull’Europa centro-meridionale.

Valori record in Gran Bretagna

Il vastissimo anticiclone che sta inglobando gran parte d’Europa, eccezion fatta per la penisola iberica alle prese con un ciclone particolarmente intenso, sta portando valori di pressione record. Spicca tra tutti la pressione di Londra con ben 1049,6 hpa: si tratta del valore più alto dal 1692!

Valori di pressione altissimi anche sul nord Italia dove si registrano picchi localmente superiori ai 1045 hpa: simili valori sono stati sfiorati solo in poche occasioni negli ultimi decenni.

Cosa comporta un anticiclone così forte? Senza dubbio bel tempo, banchi di nebbia, inversioni termiche nella notte e per finire qualche mal di testa in più!

A cura di Raffaele Laricchia

