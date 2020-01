Violenta ondata di maltempo e neve in Spagna: almeno 4 vittime e gravi disagi

Una intensa ondata di maltempo sta interessando la Spagna in questi ultimi giorni per effetto della depressione isolatasi fra nord-Africa e penisola iberica, responsabile anche del rinforzo dell’alta pressione sulle nostre zone.

Il maltempo ha colpito in particolare le regioni orientali della Spagna con venti che hanno superato i 120 chilometri orari. Imponenti mareggiate hanno interessato la costa mediterranea: nelle province di Valencia ed Alicante l’impatto maggiore, con una delle mareggiate più violente degli ultimi decenni, a detta degli esperti. La boa di Valencia ha segnato il record di 8,4 metri, che fa supporre altezze di oltre 12-13 metri in alto mare. La forza distruttiva del mare si è abbattuta sulla terraferma, devastando ampi tratti di costa ed edifici costruiti (anche abusivamente) lungo i litorali.

Circa 120 comuni della Comunità Valenciana hanno sospeso le lezioni e a Madrid diversi parchi sono stati chiusi a causa del vento.

Disagi anche per piogge abbondanti e allagamenti, specialmente nella zona di Barcellona e Valencia. Nevicate molto forti hanno inoltre interessato diverse zone nel levante spagnolo e a nord. Molti disagi nelle zone di Granada e Albacete, con strade rallentate o chiuse per neve, black-out, caduta di alberi. Purtroppo il bilancio parla anche di 4 vittime.

Oggi risulta bloccata la autostrada AP-7 fra Figueres e la Francia per la neve. Almeno duecento strade fanno registrare blocchi o riduzione alla circolazione per neve, in queste ore.

La forte ondata di maltempo proseguirà fino a domani, creando ulteriori criticità sulla Spagna orientale.

In alto, la mareggiata nella Comunità Valenciana.

Foto: @Avamet

A cura di Francesco Ladisa

