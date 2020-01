Violento incendio a Canberra, capitale dell’Australia: “non uscire di casa”

Dopo i forti temporali e le grandinate avvenute nei giorni scorsi sono nuovamente gli incendi a minacciare la zona di Canberra, capitale dell’Australia.

Nelle ultime ore si è sviluppato infatti un feroce incendio nella zona dell’aeroporto: in fiamme un’area di 90 ettari, a ridosso di alcuni sobborghi come Beard, Oaks Estate e West Queanbeyan. Il servizio di emergenza verso le 17:30 ha diramato l’allerta alla popolazione, quando era già troppo tardi per scappare: ai cittadini è stato chiesto di non lasciare le proprie abitazioni. “Ora è troppo tardi per andarsene, se non siete nella zona, non tornate”.

Dopo il maltempo estremo gli stati del New South Wales e di Victoria si stanno preparando per un nuovo rischio incendi, visto il ritorno di condizioni climatiche favorevoli al fuoco: temperature oltre i 30 gradi e venti forti, capaci di propagare velocemente le fiamme.

A cura di Francesco Ladisa

