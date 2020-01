Maltempo Spagna: forte grandinata paralizza Malaga

Mentre l’Italia vive giornate con prevalenza di sole e temperature miti per il periodo, la Spagna è alle prese con una area depressionaria che da giorni sta arrecando forte maltempo, soprattutto sull’area orientale del Paese.

Questa mattina (attorno all’alba) forti temporali hanno colpito la zona di Malaga, nel sud della Spagna, con una grandinata eccezionale che ha causato disagi e incidenti.

La grandine in molte zone della città si è accumulata al suolo creando uno spesso manto ghiacciato: il fenomeno si è verificato in concomitanza con l’ingresso al lavoro e nelle scuole, creando così grande caos e paralizzando il traffico. In alcuni punti si sono misurati oltre 20 cm di grandine.

Le immagini impressionanti della grandinata hanno fatto in queste ore il giro del web, attraverso i social network e i media spagnoli.

Anche la pioggia ha creato disagi: un’alluvione lampo ha colpito la località di Estacion de Cartama, nell’entroterra di Malaga, con case e scantinati allagati.

A cura di Francesco Ladisa

