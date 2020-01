Meteo: freddo risveglio grazie alle inversioni, domani cambia tutto?

Alta pressione ancora ben presente su tutta Italia come si evince dallo scatto satellitare in alto. Il tempo si presenta generalmente stabile su tutta Italia, comprese le aree dove aleggiano nubi basse e nebbie, le quali rendono il clima uggioso e apparentemente poco stabile: queste condizioni, tuttavia, sono parte integrante di un regime anticiclonico e per l’appunto stabile.

Fa freddo specie al nord: l’inversione termica della notte (fenomeno innescato proprio dall’alta pressione) ha favorito il crollo delle temperature sin verso i -2/-3°C su tantissime aree pianeggianti della Val Padana. Nelle valli alpine il termometro è sceso anche sotto i -5/-10°C. Freddo più contenuto, ma presente, anche al centro-sud con temperature tra i 3 e 8°C.

Meteo per oggi 23 gennaio 2020

La giornata sarà stabile pressochè ovunque, da nord a sud. Le solite nubi basse continueranno ad addensarsi sull’estremo sud, specie tra Sicilia e Calabria meridionale, localmente in Sardegna e sull’alto Tirreno. Altrove i cieli risulteranno sereni o velati senza alcun rischio di pioggia.

Clima più mite nelle ore centrali su tutta Italia: le massime potranno sfiorare anche i 16-17°C sulle isole maggiori e al sud!

Domani cambia tutto?

L’alta pressione potrebbe iniziare a perdere qualche colpo tanto da lasciar penetrare una perturbazione proveniente da ovest (quella che ha colpito la Spagna nei giorni scorsi). Piogge e rovesci potranno raggiungere, in serata, le regioni tirreniche tra Lazio e Liguria. Ve ne abbiamo parlato in maniera più dettagliata in questo articolo.

A cura di Raffaele Laricchia

