Previsioni meteo: gelo ancorato sul Polo Nord, dov’è l’inverno?

Gelo e neve sembrano un lontano ricordo non solo sull’Italia ma su numerose regioni dell’emisfero boreale situate alle medie latitudini e a tratti anche a latitudini sub-polari. Al momento è proprio il vecchio Continente a fare i conti con l’assenza di gelo e neve addirittura a latitudini proibitive per il periodo, come in Scandinavia o in Russia dove la presenza del manto nevoso è davvero ridotta.

Non se la passano meglio Stati Uniti e Siberia dove si denotano anche importanti anomalie positive, localmente anche di oltre 15°C sulla Siberia centro-occidentale. Insomma l’inverno sembra latitare nonostante ci troviamo ormai nell’ultima decade di gennaio.

Vortice polare troppo forte!

L’assenza di freddo e neve è da attribuire principalmente all’attività molto intensa del vortice polare, ovvero la grande e gelida bassa pressione che staziona sul Polo Nord. Esso si sta rivelando molto resistere ai flussi caldi sub-tropicali, tanto che la corrente a getto (jet stream) non riesce ad ondularsi al punto da portare l’inverno a latitudini più basse. Un vortice polare così forte e coriaceo, pertanto, ha la capacità di trattenere le masse d’aria gelida solo sul Polo Nord o appena a nord del circolo polare artico.

Le temperature superficiali dell’Artico, che ricordiamo trovarsi su una superficie marina, hanno raggiunto i -35°C, il che denota fortemente il pattern presente praticamente da dicembre e che proseguirà almeno sino al termine di gennaio.

Nell’ultima settimana del mese inizieranno a manifestarsi i primi timidi segni di cambiamento quantomeno sull’Europa: alcune blande ondulazioni del jet stream in Atlantico favoriranno la discesa di aria più fredda verso Scandinavia ed Europa orientale, capaci di portare un po’ di neve in pianura. Tuttavia il gelo appare ancora ben lontano soprattutto dall’Italia dove l’alta pressione sarà ancora protagonista principale eccezion fatta per qualche rapido passaggio instabile di origine atlantica.

Febbraio più scoppiettante?

Con i timidi segnali di cedimento del vortice polare, che si manifesteranno negli ultimi giorni di gennaio, potrebbe aprirsi uno scenario molto interessante per l’emisfero boreale. Le riprese dei flussi caldi sub-tropicali, capaci di indebolire il vortice polare, potranno innescare ondulazioni sempre più marcate del jet stream sia sul nord America che sull’Europa. In questo caso potremmo assistere a periodi decisamente più movimentati caratterizzati anche da discese piuttosto gelide dall’Artico (ipotesi decisamente plausibile considerata l’enorme quantità di gelo che si sta ormai accumulando nelle ultime settimane).

Impossibile ad ora parlare di un coinvolgimento dell’Italia, ma l’inverno potrebbe davvero risvegliarsi nel mese di febbraio! Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per ulteriori novità!

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Seguiteci anche su facebook dove pubblichiamo tanti aggiornamenti interessanti in tempo reale!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook