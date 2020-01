Emilia Romagna: scossa di terremoto avvertita a Ravenna

Tremori e boati sono stati percepiti nella serata di oggi, 24 gennaio 2020, precisamente tra le 18.02 e le 18.03, in Emilia Romagna nel ravennate. Si è trattata di una scossa di terremoto di moderata entità.

Secondo i dati dell’INGV la scossa è avvenuta alle 18.02 e ha avuto epicentro nel mar Adriatico, circa 5 km a largo dalla costa in direzione di Punta Marina e circa 12 km da Ravenna. La scossa ha raggiunto la magnitudo 3.4 sulla scala richter ed è avvenuta a soli 5 km di profondità.

Sisma nettamente avvertito sulla costa ravennate e anche in città dove molte persone hanno percepito tremori e boati durati alcuni istanti. Tremori anche nel riminese e nel ferrarese, seppur più lievi.

Non ci sono danni a cose o persone. La mappa dell’epicentro:



