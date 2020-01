Inondazioni in Madagascar: almeno 12 vittime

Una forte ondata di maltempo ha messo in ginocchio vaste aree del Madagascar negli ultimi giorni. Piogge torrenziali e inondazioni hanno portato alla morte di almeno 12 persone.

A dichiararlo in una nota l’Ufficio nazionale per la gestione dei disastri. Le piogge torrenziali hanno devastato diverse aree dell’Africa a causa del surriscaldamento delle acque dell’Oceano Indiano. Secondo le stime delle Nazioni Unite, lo scorso anno più di 1.200 persone sono morte in seguito alle inondazioni e alle frane in Africa orientale e australe, mentre quasi mezzo milione di persone sono state sfollate in Sud Sudan, 370 mila in Somalia e 200 mila in Etiopia.

A cura di Francesco Ladisa

