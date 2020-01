Terremoto in Turchia: tanti edifici crollati, 4 vittime. Ricerche ostacolate dalla neve

Continuano ad arrivare notizie ed immagini drammatiche dalla Turchia, colpita in serata da una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.7 sulla scala richter. Il sisma è avvenuto alle 18.55 e i dati dei sismografi locali hanno registrato un’altra scossa, di magnitudo 6.5, pochi minuti dopo quella principale.

In questo articolo vi abbiamo mostrato le prime immagini provenienti dall’area dell’epicentro, ovvero pochi chilometri a sud di Elazig, città turca dove vivono oltre 300.000 persone. Numerosi edifici sono crollati e secondo le autorità locali almeno quattro persone avrebbero perso la vita. Il capo della Protezione Civile turca, Mehmet Gulluoglu, ha confermato che numerose squadre sono al lavoro in molti punti della città per cercare le persone intrappolate nelle macerie.

Si teme un disastro all’epicentro

La città di Elazig è situata circa 35 km a nord dal vero epicentro del sisma.. A ridosso di esso sono presenti diversi piccolissimi centri urbani e villaggi da cui non giungono notizie. Purtroppo questi villaggi sono situati sulle montagne e le comunicazioni, oltre che le ricerche, sono fortemente ostacolate dalla neve. Non giungono notizie da questi centri abitati. Il ministro della Difesa, Hulusi Akar, ha dichiarato che “si attendono ancora notizie dai villaggi più lontani”.

A cura di Raffaele Laricchia