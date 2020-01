Violento terremoto in Turchia: il momento della scossa all’interno di un negozio

Sono ingenti i danni causati dalla fortissima scossa di terremoto che ha colpito la Turchia orientale nella serata di ieri. Secondo le ultime notizie, il numero delle vittime è salito a 21, mentre ci sarebbero almeno 1000 feriti.

Sedici delle vittime sono state recuperate ad Elazig, una delle città più vicine all’epicentro e distante da esso solo 35 km; le altre sei sono di Malatya, distante circa 60 km. Non si hanno notizie dai villaggi prossimi all’epicentro del sisma dove potrebbero esserci ulteriori vittime o feriti.

Il sisma, magnitudo 6.7, sulla scala Richter si è verificato nel distretto di Sivrice, nella provincia di Elazig, intorno alle 20:55 locali (18:55 in Italia).

BREAKING – A massive earthquake of magnitude 6.8 shocks eastern Turkey’s Elazığ province.

Several buildings have collapsed or sustained damages following the quake. pic.twitter.com/W7sOPKeqQJ

