Romagna: scossa di terremoto moderata nel riminese, avvertita nelle Marche e San Marino

Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 26 gennaio 2020, esattamente alle 17,26, tra Romagna e Marche.

Secondo i dati giunti dai sismografi dell’INGV il terremoto ha raggiunto la magnitudo 3.0 sulla scala richter mentre l’ipocentro è stato localizzato a 26 km di profondità. Epicentro individuato esattamente nel riminese, tra Morciano di Romagna, Gemmano e Montefiore Conca.

La scossa è stata avvertita chiaramente nella zona epicentrale e sulla costa riminese tra Cattolica, Riccione e Rimini. Tremori segnalati anche a Pesaro e l’entroterra pesarese, oltre che nel piccolo Stato di San Marino distante appena 8 km dall’epicentro. Il sisma è stato percepito per pochi istanti in maniera debole/moderata.

Non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Montefiore Conca RN 2 2269 2269 Gemmano RN 2 1158 3427 Morciano di Romagna RN 3 7045 10472 San Clemente RN 3 5577 16049 Montescudo – Monte Colombo RN 6 6779 22828 Saludecio RN 6 3120 25948 Tavoleto PU 7 867 26815 Coriano RN 7 10502 37317 Mondaino RN 7 1394 38711 Montegridolfo RN 8 1012 39723 Sassofeltrio PU 8 1388 41111 San Giovanni in Marignano RN 9 9417 50528 Auditore PU 10 1566 52094 Mercatino Conca PU 10 1086 53180 Misano Adriatico RN 10 13014 66194 Montecalvo in Foglia PU 11 2718 68912 Riccione RN 11 34965 103877 Tavullia PU 12 8003 111880 Monte Grimano Terme PU 12 1136 113016 Cattolica RN 13 17125 130141 Gradara PU 14 4835 134976 Gabicce Mare PU 14 5781 140757 Montelabbate PU 16 6938 147695 Sassocorvaro PU 17 3504 151199 Petriano PU 17 2829 154028 Monte Cerignone PU 17 669 154697 Verucchio RN 18 10078 164775 Macerata Feltria PU 18 1990 166765 Rimini RN 18 147750 314515 Vallefoglia PU 18 15018 329533 Monteciccardo PU 19 1690 331223

A cura di Raffaele Laricchia

