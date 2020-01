Virus cinese, Liguori al TGcom: “creato nel laboratorio militare di Wuhan, i morti sono migliaia”

Importanti dichiarazioni sono state rilasciate dal giornalista Paolo Liguori del TGcom 24 riguardo la nuova minaccia del virus cinese. Il coronavirus sta destando scalpore a livello internazionale e tantissima agitazione in Cina dove, ricordiamo, diverse città sono state totalmente messe in quarantena: si parla di quasi 56 milioni di persone, una popolazione simile a quella italiana, che non potranno avere contatti con l’esterno.

Le dichiarazioni rilasciate ieri da Liguori rischiano di ribaltare o addirittura stravolgere totalmente lo scenario che tutti i media, italiani e non, avevano descritto. In particolare ci sarebbero due dettagli, non di poco conto, che potrebbero essere stati camuffati dalla Cina: la provenienza del virus e le vittime accertate. Di seguito il servizio integrale del TGcom 24:

Paolo Liguori: sindrome cinese, il virus nasce in un laboratorio militare di Wuhan Pubblicato da Tgcom24 su Sabato 25 gennaio 2020

Secondo una fonte attendibile del direttore Liguori è molto probabile che il virus sia stato creato nel laboratorio militare di Wuhan e che accidentalmente sia uscito all’esterno attraverso il contagio di un tecnico. Ad aggravare la situazione è il numero delle vittime: pare che i morti sarebbero già migliaia, i quali vanno a descrivere una situazione a dir poco drammatica che rischia di peggiorare di minuto in minuto.

A cura di Raffaele Laricchia

