Erebus: il vulcano attivo più a sud del mondo, in Antartide

Sulla piccola isola di Ross, situata in Antartide in direzione dell’Australia, sorge il vulcano attivo più a sud del mondo, il vulcano Erebus. Esso è in attività costante dal 1841 ed è attivo, con alti e bassi, da ben 1.3 milioni di anni. Con la sua notevole altezza, pari a 3.794 m s.l.m., è anche tra i vulcani più alti del mondo.

Più in alto di Erebus, nel continente antartico, svetta solo il vulcano Sidley coi suoi 4.100 metri: questo colosso sorge, tuttavia, poco più a nord rispetto al vulcano più a sud del pianeta.

Alle pendici del monte Erebus sorgono alcuni osservatori e stazioni di ricerca, uno dei quali gestiti dal New Mexico Institute of Mining and Technology.

Il monte Erebus è noto anche per lo schianto dell’aereo neozelandese Air New Zeland 901, avvenuto nel 1979. L’aereo si schiantò sulle pendici settentrionali del monte a causa di un errore nella trascrizione delle coordinate del piano di volo. Perirono nell’incidente tutti i 257 passeggeri a bordo.

Il monte Erebus è costernato di torri di ghiaccio spettacolari, dalle quali fuoriescono sbuffi di gas e vapore acqueo che tende a congelarsi duranti i periodi più gelidi dell’anno.

Il punto caldo Erebus

Il vulcano rappresenta semplicemente lo sbocco eruttivo del punto caldo Erebus, ovvero un’area dove spicca un’importante attività vulcanica causata da anomale risalite del mantello terrestre verso la superficie (come i punti caldi delle Hawaii, dell’Islanda o dei campi Flegrei). All’interno del cratere di Erebus si trova uno dei pochi laghi di lava al mondo.

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook