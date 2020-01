Il Molise tra le località più belle del mondo, lo afferma il New York Times

Il New York Times parla chiaro: il Molise rientra tra le località più belle del mondo da visitare assolutamente. L’Italia continua dunque a dare spettacolo in giro per il mondo e diventa sempre più meta apprezzata da parte di critici e turisti. Dopo i tanti elogi alla Puglia, questa volta è toccato al Molise, regione spesso dimenticata e poco apprezzata.

Una vera e propria rivincita per la piccola regione molisana, che si piazza al cinquantaduesimo posto addirittura davanti a località molto blasonate come Minorca e Copenaghen. Al primo posto della classifica si piazza Washington, mentre, per le italiane, troviamo la Sicilia al settimo posto e Urbino al cinquantunesimo.

Secondo il New York Times il Molise rientra tra le località poco conosciute e che merita assolutamente di essere visitata. Parliamo di una regione ricca di paesaggi naturali e zone archeologiche. Fra le tante bellezze molisane spiccano i tratturi, ovvero sentieri percorsi dai pastori durante la transumanza e inseriti nel patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Da non dimenticare la stupenda Capracotta, detentrice dei record nevosi, e la ferrovia Carpinone-Sulmona soprannominata la Transiberiana d’Italia.

A cura di Raffaele Laricchia

