Intensa scossa di terremoto in Albania, zona Durazzo: tremori in Puglia

Una scossa di terremoto relativamente intensa è stata registrata oggi 28 gennaio 2020, precisamente alle 21.18, sull’Albania centrale, in prossimità della costa adriatica.

Stando ai primi dati che giungono dal centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 5.0 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato individuato a 13 km di profondità.

Epicentro individuato esattamente in Albania a nord di Durazzo, dove ricordiamo pochi mesi fa si scatenò un violento terremoto di magnitudo 6.5.



Al momento non ci sono notizie di danni o feriti. Il sisma è stato nettamente avvertito su gran parte dell’Albania per molti secondi. Panico anche a Tirana dove la gente si è precipitata per strada. Tremori segnalati anche in Puglia specie tra brindisino, leccese e tarantino, dove molte persone hanno percepito una lieve scossa oscillatoria, durata pochissimi istanti.

A cura di Raffaele Laricchia

